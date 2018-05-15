Мэрия Москвы показала схему перекрытия улиц из-за ЧМ-2018

Узнать все подробности об изменении движения, а также об оформлении специальных пропусков для жителей можно на сайте мэрии Москвы .

Схема организации движения у стадиона «Лужники» во время ЧМ-2018

Ограничения и перекрытия движения коснутся участков, прилегающих к Большой спортивной арене «Лужники», стадиону «Спартак», а также фан-зоне на Воробьевых горах.

Власти Москвы представили схему изменения движения в городе в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

С 14 июня по 15 июля в Москве пройдут 12 матчей чемпионата мира по футболу, включая матч открытия и финал.

Ранее мэрия Москвы объявила , что во время проведения чемпионата мира по футболу будет введен запрет на продажу и потребление алкоголя на определенных территориях.

Матчи ЧМ-2018, кроме Москвы, также принимают: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.