Минобороны объявило об убийстве диверсантов, обстрелявших базу РФ в Сирии 31 декабря

Интерфакс
14:15, 12 января 2018
Надежный источник

Минобороны РФ объявило об убийстве в Сирии членов «диверсионной группы боевиков», которые 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим.

Место базирования боевиков в провинции Идлиб было установлено группой сил специальных операций.

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом „Краснополь“», — заявили в Минобороны.

Также было уничтожено место, где боевики собирали и хранили беспилотники. Идет ли речь о беспилотниках, которые использовались при атаке на российские базы в ночь на 6 января, не уточняется.

Командование группировки войск в #Сирия провело специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы #Хмеймим В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. На конечном этапе операции группой Сил специальных операций РФ было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб. За местом было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами и назначены высокоточные средства поражения. По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Опубликовано Минобороны России 12 января 2018 г.
Российская авиабаза в Сирии попала под минометный обстрел 31 декабря. По сообщению Минобороны РФ, в результате погибли двое военных. «Коммерсант» писал, что в результате обстрела были уничтожены семь самолетов, но Минобороны это отрицает.
В ночь на 6 января российские базы в Сирии были атакованы беспилотниками. По сообщению Минобороны, атаку удалось отбить — некоторые аппараты были уничтожены, а некоторые перехвачены. Вот как они выглядят.
Минобороны РФ утверждает, что беспилотники и взрывчатка, которой они были оснащены, не могли быть изготовлены в кустарных условиях. Ведомство считает, что боевикам передали необходимые технологии другие страны.

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