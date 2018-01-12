Минобороны объявило об убийстве диверсантов, обстрелявших базу РФ в Сирии 31 декабря

Минобороны РФ объявило об убийстве в Сирии членов «диверсионной группы боевиков», которые 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим.

Место базирования боевиков в провинции Идлиб было установлено группой сил специальных операций.

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом „Краснополь“», — заявили в Минобороны.

Также было уничтожено место, где боевики собирали и хранили беспилотники. Идет ли речь о беспилотниках, которые использовались при атаке на российские базы в ночь на 6 января, не уточняется.