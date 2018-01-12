Минобороны объявило об убийстве диверсантов, обстрелявших базу РФ в Сирии 31 декабря
Минобороны РФ объявило об убийстве в Сирии членов «диверсионной группы боевиков», которые 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим.
Место базирования боевиков в провинции Идлиб было установлено группой сил специальных операций.
«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом „Краснополь“», — заявили в Минобороны.
Также было уничтожено место, где боевики собирали и хранили беспилотники. Идет ли речь о беспилотниках, которые использовались при атаке на российские базы в ночь на 6 января, не уточняется.
Командование группировки войск в #Сирия провело специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы #Хмеймим В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. На конечном этапе операции группой Сил специальных операций РФ было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб. За местом было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами и назначены высокоточные средства поражения. По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь».Опубликовано Минобороны России 12 января 2018 г.