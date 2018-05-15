На пропавших после задержания жителей Чечни завели дела об участии в ИГ
На жителей Чечни, об убийстве которых после задержания сообщала «Новая газета», возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации «Исламское государство». Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила «Русской службе Би-би-си».
О каком количестве людей из 27, про которых писала «Новая газета», идет речь, из слов Москальковой не ясно. По словам омбудсмена, СК отказался возбудить уголовное дело об исчезновении этих людей.
В заметке «Русской службы Би-би-си» говорится, что дела об участии в ИГ заведены на задержанных по подозрению в гомосексуальности, однако в расследовании «Новой газеты» отмечалось, что предположительно убитые в январе 2017 года 27 человек были задержаны «по совсем другому мотиву» — предположительно, по подозрению в экстремизме.
Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си о списке 27 чеченцев, которые по версии «Новой газеты» были убиты в начале 2017 года, Москалькова сказала: «Дело было возбуждено в отношении названных в этом списке граждан, как выехавших в ИГИЛ и участвующих в незаконной организации». Омбудсмен добавила, что следит за «движением дел», но никакой «новой информации» у нее на сегодняшний день нет.