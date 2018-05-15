На пропавших после задержания жителей Чечни завели дела об участии в ИГ

Русская служба "Би-би-си"
17:26, 15 мая 2018
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На жителей Чечни, об убийстве которых после задержания сообщала «Новая газета», возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации «Исламское государство». Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила «Русской службе Би-би-си».

О каком количестве людей из 27, про которых писала «Новая газета», идет речь, из слов Москальковой не ясно. По словам омбудсмена, СК отказался возбудить уголовное дело об исчезновении этих людей.

В заметке «Русской службы Би-би-си» говорится, что дела об участии в ИГ заведены на задержанных по подозрению в гомосексуальности, однако в расследовании «Новой газеты» отмечалось, что предположительно убитые в январе 2017 года 27 человек были задержаны «по совсем другому мотиву» — предположительно, по подозрению в экстремизме.

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си о списке 27 чеченцев, которые по версии «Новой газеты» были убиты в начале 2017 года, Москалькова сказала: «Дело было возбуждено в отношении названных в этом списке граждан, как выехавших в ИГИЛ и участвующих в незаконной организации». Омбудсмен добавила, что следит за «движением дел», но никакой «новой информации» у нее на сегодняшний день нет. 

Русская служба "Би-би-си"
В июле 2017 года «Новая газета» сообщила, что в январе в Грозном были убиты 27 человек, задержанных в ходе рейдов после нападения на полицейских в декабре 2016 года. Власти Чечни назвали публикацию ложью.
Родственники некоторых людей из списка «Новой газеты» говорили «Русской службе Би-би-си», что силовики заставляли их подписывать заявления, в которых исчезновение их близких объяснялось в том числе отъездом в Сирию.
Осенью омбудсмен Татьяна Москалькова говорила, что родственников пропавших в Чечне людей «взяли под защиту» правоохранительные органы. По ее словам, в республике возбудили уголовные дела об исчезновении 18 человек из списка «Новой».
В январе 2018 года правозащитники сообщили об исчезновении Аминат Автурхановой — жены одного из фигурантов списка, которая добивалась расследования исчезновения задержанного мужа. Аппарат уполномоченного по правам человека в Чечне это опроверг и разослал СМИ снимок, на которой, как утверждалось, Автурханова находится у себя дома вместе с родственниками.
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