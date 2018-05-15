На пропавших после задержания жителей Чечни завели дела об участии в ИГ

На жителей Чечни, об убийстве которых после задержания сообщала «Новая газета», возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации «Исламское государство». Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила «Русской службе Би-би-си».

О каком количестве людей из 27, про которых писала «Новая газета», идет речь, из слов Москальковой не ясно. По словам омбудсмена, СК отказался возбудить уголовное дело об исчезновении этих людей.

В заметке «Русской службы Би-би-си» говорится, что дела об участии в ИГ заведены на задержанных по подозрению в гомосексуальности, однако в расследовании «Новой газеты» отмечалось, что предположительно убитые в январе 2017 года 27 человек были задержаны «по совсем другому мотиву» — предположительно, по подозрению в экстремизме.