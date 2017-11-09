Омбудсмен Москалькова: власти Чечни взяли под защиту родственников пропавших в республике людей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что правоохранительные органы Чечни взяло под защиту родственников предположительно пропавших в республике людей. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из слов Москальковой, во время ее пребывания в Чечне никто из встретившихся с ней не заявлял об угрозах, однако «из других источников» она все же получила такую информацию.
«Я сделала официальное заявление министру МВД Чеченской Республики, в администрацию республики о недопустимости такого давления на людей, и я получила информацию, что эти люди взяты под защиту со стороны правоохранительных органов», — рассказала она.
Об исчезновении людей в Чечне в июле написала «Новая газета» — издание сообщило, что в январе 2017 года в Грозном могли быть убиты по меньшей мере 27 человек, задержанных в ходе рейдов после декабрьских нападений на полицейских. В апреле «Новая газета» написала о массовых преследованиях в Чечне геев, в ходе которых несколько человек также были убиты.
Власти Чечни назвали эти публикации, как и другие сообщения о совершаемых силовиками убийствах и пытках в республике, ложью. «Русская служба Би-би-си» писала, что силовики заставляют родственников пропавших людей писать заявления, что пропавшие люди уехали в Сирию или просто ушли из дома и не вернулись.
После публикации «Новой газеты» омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Чечню. Она сообщила, что в республике возбудили уголовные дела об исчезновении 18 человек. СМИ писали, что власти запрещали родственникам пропавших людей жаловаться Москальковой; «Мемориал» сообщал, что на встречу с Москальковой под видом двоих пропавших людей привели их братьев.