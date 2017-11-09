Омбудсмен Москалькова: власти Чечни взяли под защиту родственников пропавших в республике людей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что правоохранительные органы Чечни взяло под защиту родственников предположительно пропавших в республике людей. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из слов Москальковой, во время ее пребывания в Чечне никто из встретившихся с ней не заявлял об угрозах, однако «из других источников» она все же получила такую информацию.

«Я сделала официальное заявление министру МВД Чеченской Республики, в администрацию республики о недопустимости такого давления на людей, и я получила информацию, что эти люди взяты под защиту со стороны правоохранительных органов», — рассказала она.