«Мемориал»: под видом пропавших чеченцев Москальковой показали их братьев

Правозащитный центр «Мемориал» заявил, что омбудсмену Татьяне Москальковой во время ее поездки в Грозный устроили встречу с братьями двух пропавших чеченцев, а не с самими пропавшими.

Москалькова посетила Чечню после публикации в «Новой газете» списка из 27 человек, которые, по данным журналистов, были убиты в Чечне после задержания правоохранительными органами. Омбудсмен рассказала, что к ней на встречу привезли двоих мужчин из этого списка — Мохму Мускиева и Шамхана Юсупова.

«Удалось выяснить, что из этого списка два человека живы. Мне удалось с ними встретиться. Их привезли сюда в Грозный, я сверила все данные. Этих людей привезли из дома, они занимались домашними делами, были, конечно, недовольны, что их оторвали от дел, но, как говорится, истина дороже!» — цитировал Москалькову официальный сайт главы и правительства Чечни.

По информации «Мемориала», омбудсмен встречалась с родными братьями пропавших. «Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Мохмы, Умар или Абубакар Мускиев. Они, действительно, находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Мохмы до сих пор неизвестны их семьям», — говорится в сообщении правозащитного центра.