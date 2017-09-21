«Би-би-си»: родственникам пропавших чеченцев запретили жаловаться уполномоченному по правам человека

Русская служба "Би-би-си"
15:32, 21 сентября 2017
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Представители чеченских правоохранительных органов запретили родственникам пропавших людей жаловаться приехавшему в республику уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Русская служба «Би-би-си».

По словам собеседников издания, родственников предупредили о «проверке» из Москвы и сказали не пытаться «связываться» с приезжими. «Если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо», — цитируют анонимные источники слова со встречи с родственниками. От жителей Чечни также требовали заявить, что их пропавшие родственники уехали в Сирию.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал утверждения об угрозах родственникам чушью. Он добавил, что на чеченца невозможно оказать давление.

Во время поездки в Чечню Москалькова проверяла информацию из материалов «Новой газеты», которая писала, что в январе 2017 года в республике массово убивали задержанных после нападения на Грозный.
По словам Москальковой, из 31 человека, которых считали пропавшими, трое живы, трое погибли во время нападения, а двое умерли своей смертью. В Чечне возбудили 12 уголовных дел против тех, кто перечислен в списке «Новой газеты», они объявлены в розыск.
«Би-би-си» пишет, что дело против пропавших возбуждено по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.
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