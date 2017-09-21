«Би-би-си»: родственникам пропавших чеченцев запретили жаловаться уполномоченному по правам человека

Представители чеченских правоохранительных органов запретили родственникам пропавших людей жаловаться приехавшему в республику уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Русская служба «Би-би-си».

По словам собеседников издания, родственников предупредили о «проверке» из Москвы и сказали не пытаться «связываться» с приезжими. «Если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо», — цитируют анонимные источники слова со встречи с родственниками. От жителей Чечни также требовали заявить, что их пропавшие родственники уехали в Сирию.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал утверждения об угрозах родственникам чушью. Он добавил, что на чеченца невозможно оказать давление.