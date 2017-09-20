Москалькова: в Чечне возбудили 18 уголовных дел после исчезновения людей

Правоохранительные органы Чечни возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Дела, как уточнила Москалькова, возбуждены «по 18 из 31 человека в списке». По всей видимости, имеется в виду список «Новой газеты», которая перечисляла фамилии предположительно убитых после задержания людей, но в нем было только 27 фамилий.

Следствие выяснило, что двое из попавших в список умерли естественной смертью. Еще двое живы и Москальковой обещали организовать с ними встречу. Она оставит сотрудника своего аппарата в Чечне для выяснения судьбы каждого, кто упомянут в материалах «Новой газеты».

Обновление. Позднее Москалькова сообщила «Интерфаксу», что встретилась с двумя упомянутыми в списке людьми. Она также посетила могилы двух человек, которые, по утверждению чеченской стороны, умерли своей смертью.