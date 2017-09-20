Москалькова: в Чечне возбудили 18 уголовных дел после исчезновения людей

Татьяна Москалькова
15:17, 20 сентября 2017
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Правоохранительные органы Чечни возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Дела, как уточнила Москалькова, возбуждены «по 18 из 31 человека в списке». По всей видимости, имеется в виду список «Новой газеты», которая перечисляла фамилии предположительно убитых после задержания людей, но в нем было только 27 фамилий.

Следствие выяснило, что двое из попавших в список умерли естественной смертью. Еще двое живы и Москальковой обещали организовать с ними встречу. Она оставит сотрудника своего аппарата в Чечне для выяснения судьбы каждого, кто упомянут в материалах «Новой газеты».

Обновление. Позднее Москалькова сообщила «Интерфаксу», что встретилась с двумя упомянутыми в списке людьми. Она также посетила могилы двух человек, которые, по утверждению чеченской стороны, умерли своей смертью.

Есть уголовные дела, есть и расследования по 18 из 31 человека в списке. По двоим гражданам есть информация о том, что они умерли естественной смертью. Я это буду проверять, но об этом заявили руководители правоохранительных органов.

Татьяна Москалькова
9 июля 2017 года «Новая газета» сообщила, что в январе после задержаний в Грозном массово убивали людей. В Чечне эту публикацию назвали ложью.
Ранее Москалькова уже рассказывала, что двое из упомянутых «Новой газетой» людей не жили в Чечне.

Массовые задержания в Чечне

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