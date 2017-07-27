Родственников пропавших (предположительно, убитых) жителей Чечни заставили написать заявления об их отъезде в Сирию
Родственников жителей Чечни, которые минувшей зимой были задержаны и потом пропали, заставляли писать заявления, что они уехали в Сирию или просто ушли и не вернулись домой. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Речь идет о людях, которые, по информации «Новой газеты», могли быть убиты в Грозном в ночь на 26 января. Статья в газете вышла 9 июля; власти Чечни назвали ее ложью.
«Русская служба Би-би-си» связалась с родственниками тех, чьи имена опубликовала «Новая газета». Изданию удалось подтвердить информацию об исчезновении нескольких из них. Члены семей пропавших рассказали, что в декабре 2016 года полицейские забрали их из домов под предлогом допроса; больше они их не видели.
Некоторые из собеседников издания на условиях анонимности рассказали, что родственников пропавших заставляли подписывать заявления, в которых объяснялось их исчезновение — в том числе отъездом в Сирию.
«[Родственников пропавших] забрали и не выпускали, пока не подписали [заявления], что их родных забрали, но они не знают, кто забрал. Как будто не из РОВД пришли [и забрали], неизвестно кто забрал», — цитирует «Би-би-си» одного из них.
В ряде случаев силовики требовали у родственников документы пропавших. «Думаю, что они хотят просто отобрать [документы], чтобы не было доказательств, что он в Сирию не уехал», — сказал один из собеседников «Би-би-си».
Тем, кто обратился в республиканское управление СК РФ, стали угрожать, утверждают источники издания.
До сих пор нет никаких сведений о местонахождении 27 пропавших людей, о которых писала «Новая газета». Русская служба Би-би-си не смогла подтвердить информацию об их гибели. Однако удалось убедиться, что как минимум несколько человек, чьи имена есть в списке «Новой газеты», действительно были задержаны в декабре прошлого года. С тех пор родные их не видели.