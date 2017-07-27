Родственников пропавших (предположительно, убитых) жителей Чечни заставили написать заявления об их отъезде в Сирию

Русская служба "Би-би-си"
18:32, 27 июля 2017
Требует подтверждения

Родственников жителей Чечни, которые минувшей зимой были задержаны и потом пропали, заставляли писать заявления, что они уехали в Сирию или просто ушли и не вернулись домой. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Речь идет о людях, которые, по информации «Новой газеты», могли быть убиты в Грозном в ночь на 26 января. Статья в газете вышла 9 июля; власти Чечни назвали ее ложью.

«Русская служба Би-би-си» связалась с родственниками тех, чьи имена опубликовала «Новая газета». Изданию удалось подтвердить информацию об исчезновении нескольких из них. Члены семей пропавших рассказали, что в декабре 2016 года полицейские забрали их из домов под предлогом допроса; больше они их не видели.

Некоторые из собеседников издания на условиях анонимности рассказали, что родственников пропавших заставляли подписывать заявления, в которых объяснялось их исчезновение — в том числе отъездом в Сирию.

«[Родственников пропавших] забрали и не выпускали, пока не подписали [заявления], что их родных забрали, но они не знают, кто забрал. Как будто не из РОВД пришли [и забрали], неизвестно кто забрал», — цитирует «Би-би-си» одного из них.

В ряде случаев силовики требовали у родственников документы пропавших. «Думаю, что они хотят просто отобрать [документы], чтобы не было доказательств, что он в Сирию не уехал», — сказал один из собеседников «Би-би-си».

Тем, кто обратился в республиканское управление СК РФ, стали угрожать, утверждают источники издания.

До сих пор нет никаких сведений о местонахождении 27 пропавших людей, о которых писала «Новая газета». Русская служба Би-би-си не смогла подтвердить информацию об их гибели. Однако удалось убедиться, что как минимум несколько человек, чьи имена есть в списке «Новой газеты», действительно были задержаны в декабре прошлого года. С тех пор родные их не видели.

Русская служба "Би-би-си"
В июле «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила, что в январе в Грозном могли быть убиты по меньшей мере 27 человек, ранее задержанные правоохранительными органами. По данным газеты, эти люди были задержаны после нападений на полицейских в декабре. Власти Чечни назвали эту публикацию, как и другие сообщения о совершаемых силовиками убийствах и пытках в республике, ложью.
В декабре 2016 года группа боевиков совершила несколько нападений на полицейских в Грозном. По крайней мере трое сотрудников ДПС были убиты. Большинство нападавших были убиты в ходе спецоперации, нескольких удалось задержать. Позже «Кавказский узел» сообщил, что троих задержанных убили в больнице. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это «наглой и гнусной ложью». 
В январе Рамзан Кадыров объявил о задержании более 60 боевиков, которые планировали теракты под руководством находящегося в Сирии уроженца Чечни. Значительная часть задержанных были жителями села Цоци-Юрт. В дальнейшем об их судьбе ничего не сообщалось.

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