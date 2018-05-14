60 ученых и деятелей культуры написали письмо Путину о фальсификации дела Оюба Титиева

Мемориал
13:09, 14 мая 2018
Надежный источник

60 известных деятелей науки и культуры подписали открытое письмо в защиту главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, против которого в Чечне заведено уголовное дело о хранении наркотиков.

Письмо адресовано президенту России Владимиру Путину. В нем отмечается, что в последние годы «Мемориал» остался единственной организацией, которая сообщает о нарушениях прав человека в Чечне, и что республиканские власти угрожали правозащитникам. В обращении содержится просьба передать расследование дела Титиева на федеральный уровень и «положить конец травле „Мемориала“ в Чечне».

Среди подписавших открытое письмо правозащитница Людмила Алексеева, актриса Лия Ахеджакова, писательница Людмила Улицкая, журналист Леонид Парфенов, режиссер Павел Лунгин, лингвист Алексей Молдован, биоинформатик Михаил Гельфанд.

Обращение передано в приемную администрации президента, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

«Титиев уже не первый критик республиканских властей, у которого местные правоохранительные органы якобы обнаружили наркотики. Очевидно: власти Чечни таким образом избавляются от неудобной организации и мстят Титиеву за его правозащитную деятельность», — говорится в письме.

Мемориал
Главу чеченского отделения «Мемориала» 60-летнего Оюба Титиева задержали в январе. Полиция заявила, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны. Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.
Вскоре после ареста Титиева глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный» назвал правозащитников «врагами народа», заявив, что они занимаются «стукачеством». «Таким людям нет места в Чечне», — сказал Кадыров.
«Мемориал» назвал дело главы чеченского отделения сфабрикованным и потребовал передать расследование на федеральный уровень; эту просьбу поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова. Кадыров выступил против передачи дела из Чечни.
После ареста Титиева его дом в чеченском селе Курчалой был снесен ради строительства торгового центра. Семья правозащитника покинула Чечню из соображений безопасности. По словам адвоката Титиева Петра Заикина, родственники главы чеченского отделения «Мемориала» получали угрозы.
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