60 ученых и деятелей культуры написали письмо Путину о фальсификации дела Оюба Титиева

60 известных деятелей науки и культуры подписали открытое письмо в защиту главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, против которого в Чечне заведено уголовное дело о хранении наркотиков.

Письмо адресовано президенту России Владимиру Путину. В нем отмечается, что в последние годы «Мемориал» остался единственной организацией, которая сообщает о нарушениях прав человека в Чечне, и что республиканские власти угрожали правозащитникам. В обращении содержится просьба передать расследование дела Титиева на федеральный уровень и «положить конец травле „Мемориала“ в Чечне».

Среди подписавших открытое письмо правозащитница Людмила Алексеева, актриса Лия Ахеджакова, писательница Людмила Улицкая, журналист Леонид Парфенов, режиссер Павел Лунгин, лингвист Алексей Молдован, биоинформатик Михаил Гельфанд.

Обращение передано в приемную администрации президента, сообщает правозащитный центр «Мемориал».