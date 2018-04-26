Правозащитнику Оюбу Титиеву продлили арест. Следствие заявило, что он может сбежать, потому что лишился жилья в Чечне
Суд в Грозном до 9 июня продлил арест главе чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву. Следствие заявило, что правозащитник может скрыться, потому что его семья уехала из Чечни, а у него самого нет жилья в республике.
Как сообщал «Мемориал» в феврале, жилище Титиева попало в число 37 частных домов в селе Курчалой, которые власти решили снести ради строительства торгового центра. О возведении ТЦ было известно давно, но про снос домов их хозяева узнали только 5 февраля. Их попросили выселиться за неделю, пообещав в будущем новое жилье.
13 февраля сотрудники курчалоевской районной администрации посетили Титиева в СИЗО и сообщили, что его дом также идет под снос; взамен ему предложили новое жилье в Курчалое. Как пишет «Мемориал», правозащитник согласился, но ему не дали на подпись никаких документов.
Член правления «Мемориала» Олег Орлов 25 апреля заявил изданию «Кавказский узел», что дом Титиева уже снесен.
Уже после ареста Титиев был лишен жилища, а теперь этот факт используется как аргумент для продления ему содержания под стражей.