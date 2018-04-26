Правозащитнику Оюбу Титиеву продлили арест. Следствие заявило, что он может сбежать, потому что лишился жилья в Чечне

Суд в Грозном до 9 июня продлил арест главе чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву. Следствие заявило, что правозащитник может скрыться, потому что его семья уехала из Чечни, а у него самого нет жилья в республике.

Как сообщал «Мемориал» в феврале, жилище Титиева попало в число 37 частных домов в селе Курчалой, которые власти решили снести ради строительства торгового центра. О возведении ТЦ было известно давно, но про снос домов их хозяева узнали только 5 февраля. Их попросили выселиться за неделю, пообещав в будущем новое жилье.

13 февраля сотрудники курчалоевской районной администрации посетили Титиева в СИЗО и сообщили, что его дом также идет под снос; взамен ему предложили новое жилье в Курчалое. Как пишет «Мемориал», правозащитник согласился, но ему не дали на подпись никаких документов.

Член правления «Мемориала» Олег Орлов 25 апреля заявил изданию «Кавказский узел», что дом Титиева уже снесен.