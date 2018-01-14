Семья правозащитника Оюба Титиева покинула Чечню. Он под арестом за хранение наркотиков

Семья руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева уехала из Чечни, заявил его адвокат Петр Заикин.

Такое решение было принято из соображений безопасности, потому что семье не прекращают поступать угрозы. Заикин утверждает, что с помощью угроз полицейские хотят добиться от него признательных показаний.

Куда именно уехала семья Титиева, не сообщается. Его адвокат подчеркнул, что не может рассказывать, находятся ли они в России или уехали за рубеж.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил «Интерфаксу», что на Титиева никто не оказывает давления, от него не требуют признательных показаний, а его семье никто не угрожает.