Семья правозащитника Оюба Титиева покинула Чечню. Он под арестом за хранение наркотиков
Семья руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева уехала из Чечни, заявил его адвокат Петр Заикин.
Такое решение было принято из соображений безопасности, потому что семье не прекращают поступать угрозы. Заикин утверждает, что с помощью угроз полицейские хотят добиться от него признательных показаний.
Куда именно уехала семья Титиева, не сообщается. Его адвокат подчеркнул, что не может рассказывать, находятся ли они в России или уехали за рубеж.
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил «Интерфаксу», что на Титиева никто не оказывает давления, от него не требуют признательных показаний, а его семье никто не угрожает.
9 января 2018 года стало известно, что в Чечне задержан глава местного отделения «Мемориала» Оюб Титиев. Его обвиняют в хранении 180 граммов марихуаны.
60-летний Титиев вину отрицает и утверждает, что ему подкинули наркотики. Он считает, что преследование связано с его правозащитной деятельностью.
В Чечне неоднократно нападали на правозащитников и мешали их профессиональной деятельности. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, неоднократно обвинял правозащитников, в том числе главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, в том, что они защищают боевиков и бандитов. В марте 2016 года на Каляпина напали в Грозном.