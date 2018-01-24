«Международный мемориал» потребовал передать дело правозащитника Оюба Титиева из Чечни на федеральный уровень

Международное общество «Мемориал» потребовало передать расследование дела главы грозненского отделения Оюба Титиева на федеральный уровень — в Следственный департамент МВД России.

Также в организации считают необходимым передать из управления СК РФ по Чечне на федеральный уровень материал проверки по заявлению Титиева на полицейских. Правозащитник утверждает, что наркотики, найденные при обыске в его автомобиле, ему подбросили; «Международный мемориал» поддерживает эту точку зрения.

Организация сравнивает дело Титиева с делом руководителя карельского отделения «Мемориала» , которое «сейчас с треском разваливается в суде». «На этот раз провокация организована в Чеченской республике, то есть на территории, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости», — отмечает «Международный мемориал».