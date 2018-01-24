«Международный мемориал» потребовал передать дело правозащитника Оюба Титиева из Чечни на федеральный уровень

Мемориал
18:22, 24 января 2018
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Международное общество «Мемориал» потребовало передать расследование дела главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева на федеральный уровень — в Следственный департамент МВД России.

Также в организации считают необходимым передать из управления СК РФ по Чечне на федеральный уровень материал проверки по заявлению Титиева на полицейских. Правозащитник утверждает, что наркотики, найденные при обыске в его автомобиле, ему подбросили; «Международный мемориал» поддерживает эту точку зрения.

Организация сравнивает дело Титиева с делом руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, которое «сейчас с треском разваливается в суде». «На этот раз провокация организована в Чеченской республике, то есть на территории, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости», — отмечает «Международный мемориал».

После неоднократных оскорбительных и угрожающих высказываний главы Чеченской Республики Кадырова в адрес правозащитников невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном.

Мемориал
60-летний Оюб Титиев находится под арестом по обвинению в хранении 180 граммов марихуаны. Он утверждает, что наркотики ему подбросили и что преследование связано с его правозащитной деятельностью. Глава Чечни Рамзан Кадыров публично назвал Титиева «наркоманом с анашой».
Через несколько дней в Назрани сгорел ингушский офис «Мемориала»; было возбуждено уголовное дело о поджоге. В Махачкале 23 января загорелась машина дагестанского представительства организации; рядом с ней нашли емкость с зажигательной смесью.

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