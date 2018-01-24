«Международный мемориал» потребовал передать дело правозащитника Оюба Титиева из Чечни на федеральный уровень
Международное общество «Мемориал» потребовало передать расследование дела главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева на федеральный уровень — в Следственный департамент МВД России.
Также в организации считают необходимым передать из управления СК РФ по Чечне на федеральный уровень материал проверки по заявлению Титиева на полицейских. Правозащитник утверждает, что наркотики, найденные при обыске в его автомобиле, ему подбросили; «Международный мемориал» поддерживает эту точку зрения.
Организация сравнивает дело Титиева с делом руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, которое «сейчас с треском разваливается в суде». «На этот раз провокация организована в Чеченской республике, то есть на территории, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости», — отмечает «Международный мемориал».
После неоднократных оскорбительных и угрожающих высказываний главы Чеченской Республики Кадырова в адрес правозащитников невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном.