Кадыров назвал главу чеченского «Мемориала» наркоманом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание руководителя грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Заявление прозвучало в репортаже ЧГТРК «Грозный» на чеченском языке, на который обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».

Кадыров назвал правозащитника наркоманом, а также упрекнул международные организации в поддержке Титиева. В целом чеченский лидер охарактеризовал правозащитников как людей «без рода, нации и религии» и подчеркнул, что «их работа в нашей республике не пройдет».