Кадыров назвал главу чеченского «Мемориала» наркоманом
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание руководителя грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Заявление прозвучало в репортаже ЧГТРК «Грозный» на чеченском языке, на который обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».
Кадыров назвал правозащитника наркоманом, а также упрекнул международные организации в поддержке Титиева. В целом чеченский лидер охарактеризовал правозащитников как людей «без рода, нации и религии» и подчеркнул, что «их работа в нашей республике не пройдет».
«Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали… Наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался. Стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. Почему они их права не защищали? Такие же наркоманы… Неужели он [Титиев] не может употреблять? Мы ловим людей, которым 60, 70 за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — заявил Кадыров.