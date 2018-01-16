Глава чеченского «Мемориала» написал обращение к президенту. Титиев уверяет, что наркотики ему подбросили

Уголовное дело, настаивает Титиев, было сфабриковано, а доказательства подтасованы.

В обращении, которое Титиев также адресовал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, правозащитник утверждает, что наркотики были подброшены в его машину.

Руководитель чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, обвиняемый в хранении наркотиков, написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Если я… признаю себя виновным … это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом», — пишет он.

60-летний правозащитник, глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января в Чечне. В МВД Чечни заявили, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны.

Титиеву предъявлены обвинения в хранении наркотиков в крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В «Мемориале» дело в отношении Титиева назвали сфабрикованным, напомнив о делах активиста Руслана Кутаева и журналиста Жалауди Гериева, осужденных за наркотики.

Освободить Титиева призвали США и внешнеполитическая служба Евросоюза.