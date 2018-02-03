Кадыров высказался против передачи дела правозащитника Титиева на федеральный уровень

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против передачи дела правозащитника Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков, на федеральный уровень. Ранее с этим предложением выступили омбудсмен Татьяна Москалькова, а также «Международный мемориал».

По словам Кадырова, «все эти разговоры о недоверии, передаче наверх» «являются прямой попыткой оказать сильное психологическое, а в данном случае и административное давление на следствие».

«Разговоры о передаче куда-то „дела“ Титиева или жителя Камчатки автоматически ставят законный вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения. Если нет доверия к местным сотрудникам полиции, нужно на их место поставить других, которым „доверяют“», — заявил глава Чечни.