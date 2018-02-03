Кадыров высказался против передачи дела правозащитника Титиева на федеральный уровень

Рамзан Кадыров
13:28, 3 февраля 2018
Надежный источник

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против передачи дела правозащитника Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков, на федеральный уровень. Ранее с этим предложением выступили омбудсмен Татьяна Москалькова, а также «Международный мемориал».

По словам Кадырова, «все эти разговоры о недоверии, передаче наверх» «являются прямой попыткой оказать сильное психологическое, а в данном случае и административное давление на следствие».

«Разговоры о передаче куда-то „дела“ Титиева или жителя Камчатки автоматически ставят законный вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения. Если нет доверия к местным сотрудникам полиции, нужно на их место поставить других, которым „доверяют“», — заявил глава Чечни.

И еще, пора перестать делать постоянные подсказки руководству МВД России, какое поручение необходимо дать следователю ОВД одного из многих тысяч районов страны. Генералы тоже не подсказывают, как решать кадровые вопросы в государственной системе защиты прав человека.

Рамзан Кадыров
60-летнего Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Чеченская полиция заявила, что в автомобиле правозащитника было обнаружено 180 граммов марихуаны. Рамзан Кадыров публично назвал его «наркоманом с анашой». Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.
«Международный мемориал» просил передать дело Титиева на федеральный уровень, считая, что в Чечне «невозможно рассчитывать на добросовестное расследование». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась с такой просьбой к руководству МВД — по ее мнению, «это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Стучать или списывать?» Как выбрать тактику на все случаи жизни
37 минут
новости

Можно водить машину и ходить в кино. Танцевать на улице — нельзя Что уже разрешили женщинам в Саудовской Аравии — а что еще нет

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме