Омбудсмен Москалькова попросила забрать у чеченской полиции дело главы отделения «Мемориала»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила замминистра внутренних дел Александра Романова передать дело главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«По мнению [Москальковой], это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе», — добавили в пресс-службе уполномоченного.

60-летнего Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Чеченская полиция заявила, что в автомобиле правозащитника было обнаружено 180 граммов марихуаны. Рамзан Кадыров публично назвал его «наркоманом с анашой». Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили из-за его правозащитной деятельности.

Делом Титиева занимается чеченская полиция. «Новая газета» со ссылкой на источник в МВД Чечни сообщила , что расследование курирует заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов.

Расследование дела Титиева просил передать из Чечни на федеральный уровень «Мемориал». Правозащитники считают, что против Титиева была организована провокация и что в Грозном «невозможно рассчитывать на добросовестное расследование».