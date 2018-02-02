Омбудсмен Москалькова попросила забрать у чеченской полиции дело главы отделения «Мемориала»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила замминистра внутренних дел Александра Романова передать дело главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«По мнению [Москальковой], это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе», — добавили в пресс-службе уполномоченного.
60-летнего Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Чеченская полиция заявила, что в автомобиле правозащитника было обнаружено 180 граммов марихуаны. Рамзан Кадыров публично назвал его «наркоманом с анашой». Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили из-за его правозащитной деятельности.
Делом Титиева занимается чеченская полиция. «Новая газета» со ссылкой на источник в МВД Чечни сообщила, что расследование курирует заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов.
Расследование дела Титиева просил передать из Чечни на федеральный уровень «Мемориал». Правозащитники считают, что против Титиева была организована провокация и что в Грозном «невозможно рассчитывать на добросовестное расследование».