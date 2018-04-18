СК показал кадры с Юлией Скрипаль в аэропорту Шереметьево перед вылетом в Англию

Следственный комитет России
19:45, 18 апреля 2018
Надежный источник

Следственный комитет России опубликовал видеоролик о ходе расследования покушения на Юлию Скрипаль.

В ролик включены кадры с камер наблюдения аэропорта Шереметьево, на которых, как утверждается, виден весь путь Юлии Скрипаль «вплоть до посадки в самолет». На кадрах видно, как похожая на нее женщина выходит из такси, проходит через рамки металлоискателя на входе в аэропорт и проходит на посадку.

СК сообщил, что в ходе расследования «удалось установить места работы Юлии Скрипаль в России, круг ее общения, адреса проживания», а также водителя такси, который вез ее в Шереметьево, и всех пассажиров самолета. «Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», — говорится на видео.

Часть видео Следственного комитета посвящена опровержению британской версии об отравлении Скрипалей разработанным в СССР ядом. В ролике также есть фрагменты интервью двоюродной сестры Юлии Скрипаль Виктории, которую в СК называют «важным свидетелем», с помощью которой следователи «пытаются наладить контакт с британской стороной».

Эксклюзив СК России о расследовании уголовного дела по факту отравления Скрипалей
Следственный комитет Российской Федерации
СК России расследует уголовное дело о покушении на Юлию Скрипаль, дочь бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля, которая вместе с отцом была отравлена в Англии 4 марта. Ведомство говорит, что направило в Великобританию запрос о правовой помощи, но не получило ответа.
Власти Великобритании обвиняют в организации покушения на Скрипалей российское государство. Лондон утверждает, в частности, что их отравили созданным в СССР ядом «Новичок», что Россия прежде совершала покушения на своих граждан за сотрудничество с Западом и что российские спецслужбы на протяжении нескольких лет интересовались семьей Скрипалей.
Россия отвергает как эти обвинения, так и сам факт работы на ядом «Новичок». Представители российских властей утверждают, что подобные разработки велись, напротив, в странах Запада.
Покушение на Скрипалей вызвало очередной кризис в отношениях России и Запада. Из стран Европы и США были высланы в общей сложности около 150 российских дипломатов, Россия ответила симметричными мерами.
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