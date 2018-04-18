СК показал кадры с Юлией Скрипаль в аэропорту Шереметьево перед вылетом в Англию

Следственный комитет России опубликовал видеоролик о ходе расследования покушения на Юлию Скрипаль.

В ролик включены кадры с камер наблюдения аэропорта Шереметьево, на которых, как утверждается, виден весь путь Юлии Скрипаль «вплоть до посадки в самолет». На кадрах видно, как похожая на нее женщина выходит из такси, проходит через рамки металлоискателя на входе в аэропорт и проходит на посадку.

СК сообщил, что в ходе расследования «удалось установить места работы Юлии Скрипаль в России, круг ее общения, адреса проживания», а также водителя такси, который вез ее в Шереметьево, и всех пассажиров самолета. «Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», — говорится на видео.

Часть видео Следственного комитета посвящена опровержению британской версии об отравлении Скрипалей разработанным в СССР ядом. В ролике также есть фрагменты интервью двоюродной сестры Юлии Скрипаль Виктории, которую в СК называют «важным свидетелем», с помощью которой следователи «пытаются наладить контакт с британской стороной».