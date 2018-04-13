Лондон: Россия изучала нанесение ядов на дверные ручки и пыталась взломать почту Юлии Скрипаль

The Guardian
12:58, 13 апреля 2018
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У Великобритании есть данные о том, что российская разведка проявляла интерес к семье Сергея Скрипаля по меньшей мере с 2013 года. Это следует из письма советника по национальной безопасности Марка Сидвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, опубликованного 13 апреля.

По данным Великобритании, в 2013 году специалисты ГРУ пытались получить доступ к электронной почте Юлии Скрипаль.

В письме также утверждается, что Россия в 2000-е годы изучала различные способы применения химического оружия — в том числе возможность нанесения веществ на дверные ручки. Именно так, по сообщению британской полиции, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Сидвилл пишет, что Россия за последние десять лет произвела небольшое количество яда «Новичок». По его словам, Россия не сообщила о работе над «Новичком» при присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия в 1993 году и в дальнейшем продолжала работу над ним.

«Таким образом, мы продолжаем считать, что только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотив для атаки на Скрипалей, и что крайне вероятно, что ответственность лежит на российском государстве. Другого правдоподобного объяснения нет», — сказано в письме (англ. яз.). 

The Guardian
Ранее Великобритания не публиковала данных разведки, которые бы подтверждали версию об ответственности России за отравление Скрипалей — главными аргументами там называли мотив (Сергей Скрипаль был осужден в Россию за госизмену) и тип отравляющего вещества, якобы созданного в России.
Россия отрицает как причастность к покушению, так и сам факт работы над ядом «Новичок», и требует предоставить дипломатам доступ к пострадавшим.
Бывший сотрудник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Несколько недель они провели в коме, после чего пришли в сознание. По данным СМИ, их могут перевести в США под новыми именами.

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