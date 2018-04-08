Скрипалей перевезут в США под новыми именами
Британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать на новое местожительство в США, чтобы обезопасить себя от возможных будущих покушений.
По данным источников The Times, сотрудники MI6 уже обсудили этот план развития событий с коллегами из ЦРУ.
Скрипалям также могут предложить переселиться в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, но США остаются наиболее предпочтительным вариантом переезда.
«Самым очевидным местом для их переселения являются США, поскольку там меньше всего шансов их убить и легче защитить их под новыми именами», — заявил источник в разведке, знакомый с ходом переговоров. (англ.яз.)
4 марта бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания с признаками тяжелого отравления в британском Солсбери. Россияне почти месяц провели в больнице на интенсивном лечении, не выходя из комы. В начале апреля стало известно, что Сергей и Юлия Скрипали пришли в сознание и быстро идут на поправку.
Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившемся в СССР. Лондон обвиняет Москву в причастности к покушению. Россия категорически отрицает эти обвинения. Конфликт привел к резкому ухудшению российско-британских отношений и взаимной высылке дипломатов.