Скрипалей перевезут в США под новыми именами

Британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать на новое местожительство в США, чтобы обезопасить себя от возможных будущих покушений.

По данным источников The Times, сотрудники MI6 уже обсудили этот план развития событий с коллегами из ЦРУ.

Скрипалям также могут предложить переселиться в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, но США остаются наиболее предпочтительным вариантом переезда.