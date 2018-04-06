Все чудесатее и чудесатее. В Совбезе ООН обсудили дело Скрипалей цитатами из Льюиса Кэролла

В Совете безопасности ООН прошло созванное Россией заседание, посвященное делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ходе заседания постпред России при ООН Василий Небензя взял книгу «Алиса в Стране чудес» и прочитал фрагмент о суде над Валетом. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, в свою очередь, ответила ему цитатой из другого произведения Льюиса Кэрролла — «Алиса в Зазеркалье».