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Все чудесатее и чудесатее. В Совбезе ООН обсудили дело Скрипалей цитатами из Льюиса Кэролла

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11:57, 6 апреля 2018
В Совете безопасности ООН прошло созванное Россией заседание, посвященное делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ходе заседания постпред России при ООН Василий Небензя взял книгу «Алиса в Стране чудес» и прочитал фрагмент о суде над Валетом. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, в свою очередь, ответила ему цитатой из другого произведения Льюиса Кэрролла — «Алиса в Зазеркалье».
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