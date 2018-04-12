Российское посольство заподозрило Великобританию в насильственной изоляции Юлии Скрипаль

Российское посольство в Великобритании сомневается в подлинности заявления, которое Скотленд-Ярд распространил от имени Юлии Скрипаль. Об этом сказано в сообщении на сайте диппредставительства.

В заявлении сообщается о контактах Юлии с семьей и друзьями, но никто из цитируемых в российских и британских СМИ друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает, отмечают дипломаты. «Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет», — сказано в комментарии посольства.

Также российские дипломаты считают, что слова о серьезной болезни Сергея Скрипаля из заявления Юлии противоречат тому, что она сказала в телефонном разговоре с Викторией Скрипаль, аудиозапись которого была обнародована на телеканале «Россия 1». На аудио говорится, что у Юлии «все хорошо».

Кроме того, посольство обратило внимание, что заявление Юлии Скрипаль не было зачитано на камеру ей самой — его опубликовала на своем сайте лондонская полиция. При этом текст заявления составлен таким образом, чтобы подкрепить официальную позицию британских властей и исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром, считают российские дипломаты.