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Российское посольство заподозрило Великобританию в насильственной изоляции Юлии Скрипаль

Посольство РФ в Великобритании
23:27, 11 апреля 2018
Надежный источник

Российское посольство в Великобритании сомневается в подлинности заявления, которое Скотленд-Ярд распространил от имени Юлии Скрипаль. Об этом сказано в сообщении на сайте диппредставительства.

В заявлении сообщается о контактах Юлии с семьей и друзьями, но никто из цитируемых в российских и британских СМИ друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает, отмечают дипломаты. «Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет», — сказано в комментарии посольства.

Также российские дипломаты считают, что слова о серьезной болезни Сергея Скрипаля из заявления Юлии противоречат тому, что она сказала в телефонном разговоре с Викторией Скрипаль, аудиозапись которого была обнародована на телеканале «Россия 1». На аудио говорится, что у Юлии «все хорошо».

Кроме того, посольство обратило внимание, что заявление Юлии Скрипаль не было зачитано на камеру ей самой — его опубликовала на своем сайте лондонская полиция. При этом текст заявления составлен таким образом, чтобы подкрепить официальную позицию британских властей и исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром, считают российские дипломаты.

Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы.

Посольство РФ в Великобритании
4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии в британском Солсбери. Власти страны заявили, что они были отравлены разработанным в СССР веществом «Новичок», и обвинили в причастности к отравлению Россию. Москва отрицает обвинения.
5 апреля Скотленд-Ярд распространил заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором было сказано, что ее состояние улучшается с каждым днем. Вскоре врачи сообщили, что Сергей Скрипаль также пошел на поправку. Он пока не делал никаких заявлений.
В тот же день в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» была обнародована аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой Викторией. Ведущие телеканала признали, что не могут подтвердить подлинность аудио.
В заявлении Юлии Скрипаль, которое Скотленд-Ярд распространил 11 апреля, говорится, что она пока не хочет встречаться с российскими дипломатами и Викторией Скрипаль. Также в нем сказано, что Юлия выписалась из больницы 9 апреля, но там остается ее отец, который, по словам дочери, серьезно болен.
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