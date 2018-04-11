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Юлия Скрипаль отказалась от встречи с российскими дипломатами и двоюродной сестрой

Скотленд-Ярд
19:25, 11 апреля 2018
Надежный источник

Юлия Скрипаль пока не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Об этом говорится в заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль распространила британская полиция.

В заявлении отмечается, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы в британском Солсбери 9 апреля. Там остается ее отец Сергей Скрипаль, который, по словам дочери, серьезно болен. Отмечается, что она сама до сих пор страдает от последствий отравления.

Юлия Скрипаль сообщает, что общается с друзьями и семьей и получает информацию о ходе расследования отравления. Она знает, что сотрудники посольства России в Великобритании предложили ей свою помощь, но пока не хочет прибегать к их услугам. «Если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», — сказано в заявлении.

Кроме того, Юлия Скрипаль пока не готова общаться с журналистами и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

«Я в безопасности, и мое состояние улучшается, но я все еще не готова дать подробное интервью СМИ, как мне хотелось бы однажды сделать. Хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня или за моего отца, кроме нас самих. Я благодарна своей двоюродной сестре Виктории за ее беспокойство о нас, но прошу ее пока не пытаться навестить нас или как-либо связаться со мной. Ее мнение и утверждения — не мои и не моего отца», — сказано в заявлении Юлии Скрипаль.

Скотленд-Ярд
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании обвинила в причастности к отравлению Россию. По ее словам, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. Россия отрицает все обвинения британских властей.
Через месяц после отравления, 5 апреля Скотленд-Ярд распространил заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором было сказано, что ее состояние улучшается с каждым днем. Вскоре врачи сообщили, что Сергей Скрипаль также пошел на поправку. Он пока не делал никаких заявлений.
Москва настаивает на предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипаль, а также на выдаче британской визы их родственнице Виктории Скрипаль. Посольство Великобритании в Москве отказало ей с формулировкой «Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита». После этого она запросила визу повторно.
Виктория Скрипаль ранее сделала в российских СМИ ряд заявлений, касающихся ее родственников. В частности, она сообщила, что хочет поехать в Лондон и забрать Юлию на лечение в Россию, а также предположила, что Скрипали могли отравиться «рыбопродуктами».

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