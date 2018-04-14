Лавров: Скрипалей отравили химикатом BZ
При отравлении Сергея и Юлии Скрипаль использовалось химическое вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании.
К таким выводам, как заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров, пришли эксперты швейцарского центра радиологического и химико-биологического анализа, которые изучили пробы, взятые ОЗХО с места отравления бывшего разведчика ГРУ и его дочери в Солсбери.
В образцах также было выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, рассказал он.
По словам российского министра, в докладе Организации по запрещению химического оружия термин «Новичок» вообще не упоминается. «Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет», — заявил Лавров.
«По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — рассказал министр.