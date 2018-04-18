ОЗХО опровергла версию Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявили, что следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль не обнаружено.

Ранее о том, что Скрипалей отравили BZ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарскую лабораторию Spiez.

В заявлении ОЗХО говорится, что прекурсоры BZ были в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.