Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «быстро идет на поправку», сообщили представители больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом.
Скрипаль «хорошо реагирует на лечение», и врачи более не оценивают его состояние как критическое.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были доставлены в больницу в Солсбери с симптомами отравления. Сообщалось, что врачи оценивают состояние Скрипаля как критическое.
Власти Великобритании объявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», изобретенным в СССР и произведенным в России. Российские власти причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицают.
Великобритания и ряд других стран из-за дела Скрипалей выслали российских дипломатов, РФ дала зеркальный ответ.
В конце марта Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила об улучшении состояния Юлии Скрипаль. BBC News со ссылкой на собственные источники тогда сообщало, что Скрипаль пришла в сознание и разговаривает.
5 апреля Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что «очнулась неделю назад» и поблагодарила врачей и жителей Солсбери за помощь.
За несколько часов до того, как было опубликовано заявление Скрипаль, в эфире «России 1» поставили запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой. На записи, подлинность которой телеканал подтвердить не мог, Юлия говорила, что ни у нее, ни у отца «непоправимых вещей нет» и скоро ее должны выписать из больницы.