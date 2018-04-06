Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «быстро идет на поправку», сообщили представители больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом.

Скрипаль «хорошо реагирует на лечение», и врачи более не оценивают его состояние как критическое.