В эфире «России 1» поставили запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой. Ведущие телеканала признали, что не могут подтвердить подлинность аудио

В программе «60 минут» телеканала «Россия 1» была обнародована аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом в британском Солсбери, со своей двоюродной сестрой Викторией.

Ведущие передачи оговорились, что не могут подтвердить подлинность записи и не знают при каких обстоятельствах произошел и был записан этот разговор. Запись телеканалу передала Виктория Скрипаль, утверждающая, что разговор состоялся вечером 4 апреля.

60 минут по горячим следам от 05.04.18 Россия 24

Согласно аудиозаписи, Юлия Скрипаль сама позвонила родственнице из Великобритании. Она рассказала, что «у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет» и сама она скоро выпишется из больницы. На вопрос Виктории, можно ли прилететь в Великобританию и повидаться с сестрой, Юлия Скрипаль ответила, что визу той «никто не даст».

Позднее в беседе с «Интерфаксом» Виктория Скрипаль подтвердила, что общалась с сестрой по телефону. Она выразила удивление, что звонок от сестры последовал на следующий день после того, как она рассказала СМИ, что ей не дают общаться с Юлией. «Вы верите в совпадения? Я нет», — заявила Виктория Скрипаль.