Племяннице Сергея Скрипаля предложили помощь от вдовы Александра Литвиненко

Первый канал
20:50, 4 апреля 2018
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Журналисты медиакорпорации «Би-би-си» предложили племяннице Сергея Скрипаля Виктории помощь от имени Марины Литвиненко, вдовы умершего в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом Виктория Скрипаль заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам Скрипаль, журналисты «Би-би-си» передали ей номера телефонов Литвиненко и ее адвоката в Великобритании. «Мне сказали, что, если я приеду в Англию, я напрямую могу к ней обратиться, и она мне окажет всяческую помощь и всяческую поддержку», — сказала Скрипаль.

Во время эфира в студии «Пусть говорят» наряду с отравлением Сергея Скрипаля обсуждалось убийство Александра Литвиненко. В дискуссии участвовал отец погибшего Вальтер Литвиненко, а также депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Их британская прокуратура обвинила в причастности к убийству Литвиненко; оба отрицают обвинения.

Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля и двоюродная сестра его дочери Юлии, запросила британскую визу. Она заявила о желании навестить родственников в Лондоне и привезти Юлию Скрипаль назад в Россию.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к инциденту. Москва отрицает все обвинения.
Великобритания выслала 23 российских дипломата; позже в знак солидарности аналогичным образом поступили еще около двадцати стран, включая США. Россия ответила зеркальными мерами.
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