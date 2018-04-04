Племяннице Сергея Скрипаля предложили помощь от вдовы Александра Литвиненко

Журналисты медиакорпорации «Би-би-си» предложили племяннице Сергея Скрипаля Виктории помощь от имени Марины Литвиненко, вдовы умершего в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом Виктория Скрипаль заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам Скрипаль, журналисты «Би-би-си» передали ей номера телефонов Литвиненко и ее адвоката в Великобритании. «Мне сказали, что, если я приеду в Англию, я напрямую могу к ней обратиться, и она мне окажет всяческую помощь и всяческую поддержку», — сказала Скрипаль.

Во время эфира в студии «Пусть говорят» наряду с отравлением Сергея Скрипаля обсуждалось убийство Александра Литвиненко. В дискуссии участвовал отец погибшего Вальтер Литвиненко, а также депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Их британская прокуратура обвинила в причастности к убийству Литвиненко; оба отрицают обвинения.