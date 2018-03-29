Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления

Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое. Она быстро поправляется, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила об улучшении состояния Юлии Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По утверждению британского правительства, к отравлению причастна Россия. Против Скрипалей применили химическое оружие класса «Новичок», которое разрабатывали в Советском Союзе. Россия отвергает эти обвинения.