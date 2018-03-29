Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления
Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила об улучшении состояния Юлии Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена нервно-паралитическим веществом в Солсбери.
Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое. Она быстро поправляется, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.
Сергей Скрипаль по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
По утверждению британского правительства, к отравлению причастна Россия. Против Скрипалей применили химическое оружие класса «Новичок», которое разрабатывали в Советском Союзе. Россия отвергает эти обвинения.
Отравление Скрипалей вызвало дипломатический конфликт. Великобритания выслала 23 российских дипломата, ее поддержали США и многие европейские страны, которые также объявили о высылке россиян.