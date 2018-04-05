«С каждым днем я иду на поправку». Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль распространила заявление, в котором сообщила, что «очнулась неделю назад» и поблагодарила врачей и жителей Солсбери за помощь. Заявление Скрипаль опубликовано на сайте Скотленд-Ярда.

«Рада сообщить, что с каждым днем я иду на поправку», — пишет дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Юлия Скрипаль выразила благодарность всем, проявившим заботу о ней, и направившим добрые пожелания.

Она также выразила надежду на то, что «в период выздоровления» к ее частной жизни и ее семье будет проявлено уважение.