Воспитателям челябинского интерната, которых дети обвинили в изнасилованиях, на время следствия нашли другую работу
Педагогов Лазурненской школы-интерната в Челябинской области, которых бывшие воспитанники обвинили в изнасилованиях, на время следствия перевели на другую работу. Об этом «Интерфаксу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.
По ее словам, после возбуждения дела об изнасилованиях воспитателей отправили в отпуск; к его окончанию им не предъявили обвинений, поэтому оснований для их увольнения нет.
При этом на время следствия педагогов по этическим соображениям отстранили от контактов с детьми — им нашли другую работу. «Сейчас они не работают воспитателями в этом интернате», — сказала Буторина.
Она не уточнила, вернутся они туда после окончания расследования.
Информация об изнасилованиях детей в Лазурненской коррекционной школе-интернате появилась в феврале 2018 года. По словам приемных родителей бывших воспитанников, к насилию были причастны в том числе несколько педагогов.
Директор интерната была уволена. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о насильственных действиях сексуального характера и о халатности; обвиняемыми по второму делу могут стать чиновники управления соцзащиты.
СК после проверки в отношении воспитателей интерната заявил, что они проходят по делу об изнасилованиях только как свидетели. Ранее сообщалось, что они вернулись на работу в интернат. Общественная палата России попросила до окончания следствия отстранить педагогов от должностей.