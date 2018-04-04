Воспитателям челябинского интерната, которых дети обвинили в изнасилованиях, на время следствия нашли другую работу

Педагогов Лазурненской школы-интерната в Челябинской области, которых бывшие воспитанники обвинили в изнасилованиях, на время следствия перевели на другую работу. Об этом «Интерфаксу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

По ее словам, после возбуждения дела об изнасилованиях воспитателей отправили в отпуск; к его окончанию им не предъявили обвинений, поэтому оснований для их увольнения нет.

При этом на время следствия педагогов по этическим соображениям отстранили от контактов с детьми — им нашли другую работу. «Сейчас они не работают воспитателями в этом интернате», — сказала Буторина.

Она не уточнила, вернутся они туда после окончания расследования.