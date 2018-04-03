СК завел дело о халатности чиновников соцзащиты в связи с изнасилованиями в челябинском интернате

В связи с изнасилованиями учащихся школы-интерната в Челябинской области возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), обвиняемыми по которому могут стать чиновники управления соцзащиты.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе, проверка показала, что одной из основных причин случившегося в школе-интернате «явилась халатность должностных лиц Центрального управления социальной защиты населения администрации г. Челябинска».

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании воспитанников, имел доступ в интернат «благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников». Разрешение он получил «без проведения необходимых психологических консультаций и выяснения мотивов».

О предъявлении обвинений по делу о халатности, расследуемому с февраля, или о его фигурантах в сообщении не говорится.

Также в школе-интернате не были обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников и не был организован надлежащий режим их посещений. Из-за того, что у интерната частично отсутствовала ограда, на его территорию могли свободно пройти посторонние, а воспитанники могли беспрепятственно уходить.

Виновные должностные лица — в том числе руководители управления социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства муниципального района привлечены к дисциплинарной ответственности, а трудовые отношения с директором школы — интерната прекращены, напомнило управление Генпрокуратуры.