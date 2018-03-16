СК: воспитатели проходят по делу об изнасилованиях в челябинском интернате только как свидетели

Следственный комитет подтвердил, что воспитатели Лазурненской школы-интерната в Челябинской области проходят по делу об изнасилованиях учащихся только как свидетели. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она заметила, что возможная причастность педагогов к изнасилованиям проверялась, в том числе на полиграфе. Никаких подтверждений заявлениям детей о том, что воспитатели их насиловали, следователи не нашли.

Вопрос об увольнении воспитателей, подчеркнули в СК, находится в компетенции регионального департамента образования. Петренко добавила, что против должностных лиц интерната возбуждено дело о халатности, но кто проходит по нему подозреваемым, не уточнила.