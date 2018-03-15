Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу в интернат

В Лазурненской коррекционной школе-интернате в Челябинской области все воспитатели вернулись к работе после проверки по уголовному делу об изнасилованиях детей. Об этом местному изданию «74.ru» рассказала замдиректора учреждения (ее имя не приводится).

Информацию подтвердила приемная мать одного из пожаловавшихся на воспитателей подростков. Она пояснила, что педагоги успешно прошли проверку на полиграфе и у следователей к ним нет вопросов. Теперь усыновленного этой женщиной 11-летнего мальчика проверят психологи — на склонность к фантазированию.

Приемная мать предположила, что воспитатели могли фальсифицировать результаты проверки на полиграфе, употребив транквилизаторы. Она также напомнила, что один из воспитателей сам подтвердил, что общался по телефону с Сергеем Кокориным — единственным арестованным по этому делу. По мнению женщины, факт поздних телефонных разговоров может указывать на причастность воспитателей.