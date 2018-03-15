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Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу в интернат

74.ru
05:17, 15 марта 2018
Надежный источник

В Лазурненской коррекционной школе-интернате в Челябинской области все воспитатели вернулись к работе после проверки по уголовному делу об изнасилованиях детей. Об этом местному изданию «74.ru» рассказала замдиректора учреждения (ее имя не приводится).

Информацию подтвердила приемная мать одного из пожаловавшихся на воспитателей подростков. Она пояснила, что педагоги успешно прошли проверку на полиграфе и у следователей к ним нет вопросов. Теперь усыновленного этой женщиной 11-летнего мальчика проверят психологи — на склонность к фантазированию.

Приемная мать предположила, что воспитатели могли фальсифицировать результаты проверки на полиграфе, употребив транквилизаторы. Она также напомнила, что один из воспитателей сам подтвердил, что общался по телефону с Сергеем Кокориным — единственным арестованным по этому делу. По мнению женщины, факт поздних телефонных разговоров может указывать на причастность воспитателей.

В самом деле да, наши педагоги вернулись на место работы, замечаний от Следственного комитета к ним никаких абсолютно нет, — подтвердила заместитель директора интерната по учебно-воспитательной работе. — Все, люди у нас работают. Если вы это напишете, то будет поставлена хоть какая-то точка.

74.ru
В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании против Сергея Кокорина. Поводом послужили заявления семерых детей, которые рассказали приемным родителям, что Кокорин регулярно приходил в интернат, забирал их и насиловал. Дети также заявили, что их насиловали четыре сотрудника интерната и еще один посторонний мужчина.
Еще одно дело — о халатности — возбуждено против сотрудников интерната. Кто именно проходит по нему подозреваемым или обвиняемым, неизвестно. О задержании или аресте воспитателей также ничего не сообщалось. Расследованием обоих дел занимается не местный, а центральный аппарат СК.

Репортаж «Медузы» из челябинского интерната

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