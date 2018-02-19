В Челябинской области уволили директора интерната, где насиловали воспитанников

В Челябинской области уволена директор интерната для детей с задержкой развития, где насиловали воспитанников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник в комиссии по расследованию причин случившегося.

Имя директора и название интерната неизвестны. Собеседник издания в межведомственной комиссии, созданной при правительстве Челябинской области, утверждает, что местоположение интерната не раскрывается в интересах потерпевших.

Несколько педагогов интерната отстранены от работы на время расследования.