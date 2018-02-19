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В Челябинской области уволили директора интерната, где насиловали воспитанников

URA.RU
15:20, 19 февраля 2018
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В Челябинской области уволена директор интерната для детей с задержкой развития, где насиловали воспитанников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник в комиссии по расследованию причин случившегося.

Имя директора и название интерната неизвестны. Собеседник издания в межведомственной комиссии, созданной при правительстве Челябинской области, утверждает, что местоположение интерната не раскрывается в интересах потерпевших.

Несколько педагогов интерната отстранены от работы на время расследования.

Выяснилось, что на территорию свободно могли попадать посторонние взрослые. Забор вокруг интерната не был закрыт, дирекция ничего не делала, чтобы восстановить ограждение. Контроль за воспитанниками, самовольно покидающими школу, не велся. 

URA.RU
19 февраля челябинское издание 74.ru опубликовало расследование о случаях изнасилований воспитанников одного из интернатов под Челябинском. Как следует из расследования, в интернате систематически насиловали воспитанников при попустительстве и содействии воспитателей, которые получали деньги за то, что пускали к детям мужчин.
После обращения руководства интерната Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над детьми, не достигшими 14 лет. 51-летний мужчина задержан.
Как следует из расследования 74.ru, об изнасилованиях рассказали несколько бывших воспитанников детского дома своим приемным родителям.
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