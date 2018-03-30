Студенты ВШЭ выступили против запрета публикации интервью с Песковым
Студенты Высшей школы экономики назвали проявлением цензуры решение не публиковать запись выпуска студенческого ток-шоу «В точку» с участием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
В открытом письме на сайте студенческого журнала Doxa два десятка учащихся попросили руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна и главу образовательной программы «Журналистика» Сергея Корзуна объяснить соответствующий запрет. Ранее текст письма оказался в распоряжении «Медузы».
Мы считаем, что это цензура, более того, цензура со стороны факультета журналистики. Факультета, где на протяжении четырех лет нас учат журналистской этике. Мы не согласны с позицией руководства и не хотим, чтобы она отождествлялась с позицией всех студентов нашего факультета и всего НИУ ВШЭ.