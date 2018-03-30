Студенты ВШЭ выступили против запрета публикации интервью с Песковым

В открытом письме на сайте студенческого журнала Doxa два десятка учащихся попросили руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна и главу образовательной программы «Журналистика» Сергея Корзуна объяснить соответствующий запрет. Ранее текст письма оказался в распоряжении «Медузы».

Студенты Высшей школы экономики назвали проявлением цензуры решение не публиковать запись выпуска студенческого ток-шоу «В точку» с участием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Мы считаем, что это цензура, более того, цензура со стороны факультета журналистики. Факультета, где на протяжении четырех лет нас учат журналистской этике. Мы не согласны с позицией руководства и не хотим, чтобы она отождествлялась с позицией всех студентов нашего факультета и всего НИУ ВШЭ.

29 марта Дмитрий Песков сделал несколько резонансных заявлений на записи студенческой передачи «В точку», выпуски которой публикуются в сообществе «ВКонтакте» и на YouTube

В частности, пресс-секретарь президента сравнил журналисток, пострадавших от сексуальных домогательств депутата Госдумы Леонида Слуцкого, с жертвами голливудского продюсера Харви Вайштейна. Тех, в свою очередь, Песков сравнил с проститутками.

По окончании встречи Песков пояснил студентам, что эта беседа велась не под запись. Тем не менее отрывки из нее широко распространились по СМИ. Сам пресс-секретарь не считает решение не публиковать его интервью проявлением цензуры.

Преподаватель ВШЭ Сергей Корзун рассказал «Медузе», что руководство факультета журналистики приняло решение удалить запись встречи после консультаций с Дмитрием Песковым и авторами проекта.