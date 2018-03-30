«Это не имеет отношения к моей работе». Песков отказался комментировать свои заявления о деле Слуцкого

Meduza
09:52, 30 марта 2018
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге отказался комментировать свои заявления о деле депутата Госдумы Леонида Слуцкого, сделанные во время студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики (ВШЭ). 

«Я не хотел бы обсуждать то, что было. Это никак не относится к моей работе», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Во время ток-шоу ВШЭ Песков заявил, что обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес Слуцкого, напоминают ему поведение голливудских актрис в случае с делом Харви Вайнштейна. Актрисы, по мнению Пескова, «чтобы стать звездами», «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства».

Отвечая на вопрос «Медузы», будет ли Кремль комментировать ситуацию со Слуцким, Песков заявил, что ранее неоднократно говорил, что «это не наш вопрос».

После того, как фрагменты выступления Пескова в ходе ток-шоу были обнародованы, стало известно, что Медиацентр Высшей школы экономики не будет публиковать видеозапись встречи по просьбе пресс-секретаря президента РФ.
Депутата Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондентка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Эпизоды произошли в разные годы и в момент, когда журналистки выполняли свою работу.
Комиссия по этике Госдумы рассмотрела жалобы журналисток, но не нашла в поведении Слуцкого никаких нарушений.
После решения комиссии десятки российских СМИ заявили о солидарности с пострадавшими журналистками, многие решили бойкотировать Слуцкого, членов комиссии по этике; некоторые отозвали корреспондентов из Госдумы.

Песков в ВШЭ

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