«Это не имеет отношения к моей работе». Песков отказался комментировать свои заявления о деле Слуцкого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге отказался комментировать свои заявления о деле депутата Госдумы Леонида Слуцкого, сделанные во время студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики (ВШЭ).

«Я не хотел бы обсуждать то, что было. Это никак не относится к моей работе», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Во время ток-шоу ВШЭ Песков заявил, что обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес Слуцкого, напоминают ему поведение голливудских актрис в случае с делом Харви Вайнштейна. Актрисы, по мнению Пескова, «чтобы стать звездами», «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства».

Отвечая на вопрос «Медузы», будет ли Кремль комментировать ситуацию со Слуцким, Песков заявил, что ранее неоднократно говорил, что «это не наш вопрос».