ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым. Он попросил не публиковать ее

Медиацентр Высшей школы экономики удалил видеозапись встречи студентов с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, на которой тот сравнил обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого с делом Харви Вайнштейна и сравнил выступивших против продюсера актрис с проститутками.

Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали несколько участников встречи, которым в медиацентре так объяснили отказ отдать запись.

Руководитель образовательной программы «Журналистика» ВШЭ Сергей Корзун заявил изданию, что «официальной записи этой встречи нет». «И не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова „Вышка“ не будет публиковать полную запись этой встречи», — сказал он.