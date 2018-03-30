ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым. Он попросил не публиковать ее

Русская служба "Би-би-си"
22:30, 29 марта 2018
Надежный источник

Медиацентр Высшей школы экономики удалил видеозапись встречи студентов с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, на которой тот сравнил обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого с делом Харви Вайнштейна и сравнил выступивших против продюсера актрис с проститутками.

Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали несколько участников встречи, которым в медиацентре так объяснили отказ отдать запись.

Руководитель образовательной программы «Журналистика» ВШЭ Сергей Корзун заявил изданию, что «официальной записи этой встречи нет». «И не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова „Вышка“ не будет публиковать полную запись этой встречи», — сказал он.

Перед началом разговора студентам не ставили никаких условий о неразглашении содержания встречи. В конце ток-шоу Песков, уже прощаясь, поинтересовался у аудитории: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?» Зал ему ничего не ответил.

Русская служба "Би-би-си"
29 марта Дмитрий Песков был гостем студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики. Там он впервые высказался про обвинения Леонида Слуцкого в домогательствах и объяснил, почему Владимир Путин не вышел к участникам митинга после пожара в Кемерово.
Предыдущие выпуски передачи можно найти в ее сообществе «ВКонтакте». После встречи с Песковым там и в другом сообществе «В точку!» были опубликованы лишь короткие видео и фотографии.

Песков говорит со студентами ВШЭ

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