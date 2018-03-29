Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на ток-шоу «В точку» факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, прокомментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые несколькими журналистками в адрес депутата Леонида Слуцкого. Его высказывания цитирует «Русская служба Би-би-си».

Песков заявил, что обвинения в адрес Слуцкого, которые были выдвинуты не сразу, напоминают ему поведение голливудских актрис, которые, «чтобы стать звездами», «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства», а спустя годы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

«Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», — сказал Песков.

«Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», — высказался пресс-секретарь президента России.

В открытом доступе запись передачи пока не выложена.

Ранее Дмитрий Песков неоднократно отказывался комментировать обвинения в адрес Слуцкого.