Песков сравнил пострадавших от Слуцкого журналисток с жертвами Вайнштейна. А тех — с проститутками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на ток-шоу «В точку» факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, прокомментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые несколькими журналистками в адрес депутата Леонида Слуцкого. Его высказывания цитирует «Русская служба Би-би-си».
Песков заявил, что обвинения в адрес Слуцкого, которые были выдвинуты не сразу, напоминают ему поведение голливудских актрис, которые, «чтобы стать звездами», «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства», а спустя годы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
«Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», — сказал Песков.
«Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», — высказался пресс-секретарь президента России.
В открытом доступе запись передачи пока не выложена.
Ранее Дмитрий Песков неоднократно отказывался комментировать обвинения в адрес Слуцкого.
«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку — она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете… Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?» — добавил пресс-секретарь президента.