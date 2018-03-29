Песков сравнил пострадавших от Слуцкого журналисток с жертвами Вайнштейна. А тех — с проститутками

Русская служба "Би-би-си"
13:45, 29 марта 2018
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на ток-шоу «В точку» факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, прокомментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые несколькими журналистками в адрес депутата Леонида Слуцкого. Его высказывания цитирует «Русская служба Би-би-си».

Песков заявил, что обвинения в адрес Слуцкого, которые были выдвинуты не сразу, напоминают ему поведение голливудских актрис, которые, «чтобы стать звездами», «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства», а спустя годы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

«Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», — сказал Песков.

«Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», — высказался пресс-секретарь президента России.

В открытом доступе запись передачи пока не выложена.

Ранее Дмитрий Песков неоднократно отказывался комментировать обвинения в адрес Слуцкого.

«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку — она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете… Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?» — добавил пресс-секретарь президента.

Русская служба "Би-би-си"
Депутата Леонида Слуцкого обвинили в домогательства заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондентка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Эпизоды произошли в разные годы и в момент, когда журналистки выполняли свою работу.
Комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы Рустамовой и Жук, но не нашла в поведении Слуцкого нарушений. Члены комиссии допустили, что журналистки действовали в рамках спланированной и приуроченной к выборам кампании.
После решения комиссии десятки российских СМИ заявили о солидарности с пострадавшими журналистками, многие решили бойкотировать Слуцкого, членов комиссии по этике; некоторые отозвали корреспондентов из Госдумы.

Как поддерживают Слуцкого

Как поддерживают журналисток

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