«Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее». Глава комитета по вопросам семьи заступилась за депутата Слуцкого
Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах к журналисткам.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рекомендовала представительницам СМИ, работающим в Госдуме, одеваться поприличнее, «а не ходить с голыми пупками». Депутат считает, что журналистки «целыми днями сидят в буфетах» Госдумы, а потом «пишут всякую ерунду».
Плетнева заметила, что ей даже обидно за Слуцкого, который всегда относился к женщинам с теплотой и никогда их не оскорблял.
«Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками… Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой», — заявила Тамара Плетнева.