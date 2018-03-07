«Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее». Глава комитета по вопросам семьи заступилась за депутата Слуцкого

Эхо Москвы
13:30, 7 марта 2018
Надежный источник

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах к журналисткам.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рекомендовала представительницам СМИ, работающим в Госдуме, одеваться поприличнее, «а не ходить с голыми пупками». Депутат считает, что журналистки «целыми днями сидят в буфетах» Госдумы, а потом «пишут всякую ерунду».

Плетнева заметила, что ей даже обидно за Слуцкого, который всегда относился к женщинам с теплотой и никогда их не оскорблял.

«Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками… Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой», — заявила Тамара Плетнева.

Эхо Москвы
В конце февраля три журналистки обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. О том, что депутат в прошлом к ним приставал, рассказали ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова.
Сам Леонид Слуцкий назвал выдвинутые против него обвинения заказной кампанией, посчитав, что эта история только добавила ему авторитета.
7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил корреспонденткам, обвиняющим Слуцкого в домогательствах, сменить работу. 

Дело Слуцкого

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин — о домогательствах к журналисткам. Цитата

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