«Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее». Глава комитета по вопросам семьи заступилась за депутата Слуцкого

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах к журналисткам.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рекомендовала представительницам СМИ, работающим в Госдуме, одеваться поприличнее, «а не ходить с голыми пупками». Депутат считает, что журналистки «целыми днями сидят в буфетах» Госдумы, а потом «пишут всякую ерунду».

Плетнева заметила, что ей даже обидно за Слуцкого, который всегда относился к женщинам с теплотой и никогда их не оскорблял.