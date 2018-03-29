«С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно». Песков — о том, почему президент не вышел к митингующим в Кемерово

Русская служба "Би-би-си"
15:11, 29 марта 2018
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Президент России Владимир Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово, поскольку с толпой в несколько тысяч человек нельзя говорить предметно. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил во время ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

«Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — сказал Песков.

По его словам, «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».

При этом Песков отметил, что митинг в Кемерово отличается от митинга в «Лужниках», который Путин посетил во время предвыборной кампании, и концерта на Манежной площади, где он выступил сразу после выборов. «В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — сказал Песков.

Он также прокомментировал слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявившего, что на митинге «бузотерили» оппозиционеры. «Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал о встрече Путина с группой родственников пострадавших при пожаре. По словам Пескова, она была незапланированной; во время совещания с силовиками президент узнал, что несколько человек хотят проверить городские морги, и попросил выяснить, где они.

«И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло», — сказал пресс-секретарь президента.

Он также пояснил, что ложная информация о количестве погибших при пожаре в «Зимней вишне» шла, в основном, из двух стран — Украины и Турции. «Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — добавил Песков.

«Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию <…> Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — сказал Дмитрий Песков.

Русская служба "Би-би-си"
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 64 человека, из них, по словам родственников, 41 ребенок.
Через два дня в Кемерово прошел стихийный митинг. Ни губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, ни президент, который в это время находился в городе, туда не пришли. Путин провел совещание с силовиками о ликвидации последствий пожара, съездил в больницу к пострадавшим и встретился в родственниками жертв в здании судмедэкспертизы Кемерово.
После пожара в интернете распространились слухи, что власти занижают реальное количество жертв. Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова, звонившего в морги Кемерово с вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего ТЦ «Зимняя вишня». Суд заочно арестовал Вольнова, он объявлен в международный розыск.

Пожар в Кемерово

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