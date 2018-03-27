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«У меня горе, у меня вся семья погибла». Жители Кемерово вышли на митинг после пожара в торговом центре

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07:03, 27 марта 2018
Жители Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли более 60 человек, утром 27 марта вышли на стихийный митинг у здания областной администрации. На площади собрались несколько тысяч человек. Участники митинга потребовали раскрыть информацию о погибших при пожаре, официальные данные многие считают заниженными. Также прозвучали призывы к отставке региональных властей. 27 марта в Кемерово приезжал президент РФ Владимир Путин. На митинг ни Путин, ни губернатор Кузбасса Аман Тулеев не пришли.
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Митинг в Кемерово после пожара в торговом центре. Фотография

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Где объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерово

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