Жители Кемерово потребовали на митинге отставки властей

Утром 27 марта жители Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека.

По оценке корреспондента «Интерфакса», на площади Советов собрались не менее 300 человек, однако на кадрах видеотрансляций можно видеть, что людей собралось намного больше.

Горожане потребовали от властей рассказать правду о пожаре — многие не верят в официально обнародованное число жертв трагедии. Другие высказывают недовольство тем, что на тушении пожара работало малое число спасателей.

Когда к собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, толпа встретила его криками «Правду!», «В отставку!», «Убийцы!».

Как сообщает корреспондент «Медузы» с места событий, митингующие договорились самостоятельно подсчитать число жертв пожара в торговом центре — жители будут присылать данные о погибших на общий электронный адрес.

После этого собравшиеся на митинге потребовали, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин, который прилетел 27 марта в Кемерово. «Почему король в тепле?! Мы его не выбирали!», — скандировали люди, передает корреспондент «Медузы».

LIVE: Protests in Kemerovo over lack of safety after shopping centre fire Ruptly