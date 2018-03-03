Путин пришел на митинг в свою поддержку в Москве

Президент России Владимир Путин пришел в московских «Лужниках» на предвыборный митинг «За сильную Россию», который организовал его штаб.

Путин выступил с приветственной речью и спел гимн России вместе с присутствующими на митинге эстрадными исполнителями и спортсменами.

«Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн, но мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!» — сказал Путин.

Организаторы оценили число участников в более 100 тысяч человек. По словам корреспондента «Медузы», после выступления Путина часть людей, собравшихся вокруг стадиона и следивших за происходящим на стадионе по экранам, стала расходиться. К концу мероприятия в 14:50 трибуны опустели примерно наполовину.

Полиция направляет людей к метро, поскольку Московское центральное кольцо переполнено, сообщалось в трансляции «Настоящего времени».