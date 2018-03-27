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Владимир Путин — о причинах пожара в Кемерово, где погибли 64 человека. Цитата

Meduza
07:50, 27 марта 2018

27 марта президент Владимир Путин прибыл в Кемерово, где посетил мемориал погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Затем президент провел встречу с руководством региона и экстренных служб, где призвал найти всех ответственных за то, что в пожаре погибло столько людей. Путин также встретился с пострадавшими при пожаре и частью родственников погибших.


Фото в анонсе: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ

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«У меня горе, у меня вся семья погибла». Жители Кемерово вышли на митинг после пожара в торговом центре

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Где объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерово

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Митинг в Кемерово после пожара в торговом центре. Фотография

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Владимир Путин — о причинах пожара в Кемерово, где погибли 64 человека. Цитата