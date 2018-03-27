27 марта президент Владимир Путин прибыл в Кемерово, где посетил мемориал погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Затем президент провел встречу с руководством региона и экстренных служб, где призвал найти всех ответственных за то, что в пожаре погибло столько людей. Путин также встретился с пострадавшими при пожаре и частью родственников погибших.



