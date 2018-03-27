Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово

Президент России Владимир Путин посетил пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает «Интерфакс».

В областной больнице он встретился с 18-летним Иваном Заварзиным, который, спасаясь при пожаре, выпрыгнул из окна четвертого этажа здания. Кроме того, президент пообщался с 35-летним Андреем Сергеевым, 21-летним Александром Калачевым и 42-летним Николаем Лобиковым, которые в первые минуты пожара помогали эвакуировать людей из горящего торгового центра.

Кроме того, Путин приехал в здание судмедэкспертизы, где провел «незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара», добавляет агентство. Он посоветовал собравшимся не верить недостоверной информации о количестве погибших при пожаре, распространяемой в социальных сетях.

Ранее президент, прилетевший в Кемерово утром 27 марта, посетил стихийный мемориал на месте пожара и возложил там цветы. После этого Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.

В то же время на центральной площади Кемерово проходит стихийный митинг жителей, требующих от властей рассказать всю правду о пожаре. Собравшиеся не верят официальным данным, согласно которым при пожаре погибли 64 человека, считая, что жертв было намного больше.

На митинге Владимир Путин не появился.