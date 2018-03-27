Путин прибыл в Кемерово. Президент возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших при пожаре
03:44, 27 марта 2018
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Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где утром 27 марта возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Как сообщает «Интерфакс», президент положил букет роз у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. После он осмотрел фасад сгоревшего ТЦ вместе с полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
Согласно последним данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе дети. 25 погибших опознаны. Еще 12 человек остаются в больницах.
С 27 марта в Кемеровской области объявлен тредневный траур по погибшим. Кроме того, в знак солидарности с жителями Кузбасса траур объявили в Ингушетии и Владивостоке. Общенациональный траур по погибшим не объявлялся.