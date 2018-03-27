Путин прибыл в Кемерово. Президент возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших при пожаре

Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где утром 27 марта возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Как сообщает «Интерфакс», президент положил букет роз у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. После он осмотрел фасад сгоревшего ТЦ вместе с полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.