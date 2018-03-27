Глава СК: пожарная сигнализация в «Зимней вишне» не работала с 19 марта

Пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня», где при пожаре погибли более 60 человек, не работала почти неделю.

Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании по ликвидации последствий пожара, которое провел прибывший в Кемерово президент РФ Владимир Путин. «С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался», — сказал Бастрыкин.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил на совещании о необходимости «дать правовую оценку действиям каждого должностного лица», действия которых могли привести к гибели людей при пожаре. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сообщил президент.

Также глава Следственного комитета подтвердил, что, по имеющимся данным, после начала пожара охранник торгового центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — сказал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения, когда в торговом центре начался пожар, задержан. Всего в рамках расследования дела о пожаре в «Зимней вишне» были задержаны и допрошены пять человек.