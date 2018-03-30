Дмитрий Песков отказался считать цензурой решение не публиковать его интервью в ВШЭ

Meduza
09:30, 30 марта 2018
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает цензурой решение не публиковать его интервью в студенческой передаче «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Об этом он заявил 30 марта, на следующий день после интервью.

Песков пояснил, что студенты не так его поняли в начале беседы — он не планировал, что разговор будет вестись под запись. Затем, напомнил Песков, отдельные его реплики все равно были процитированы в СМИ. При этом он против публикации всей записи. «Все и так доступно», — добавил Песков.

Как стало известно «Медузе», студенты факультета подготовили обращение к руководителю направления «Журналистика» Сергею Корзуну, который принял решение не публиковать интервью, с просьбой объяснить такое решение.

Поправка. Ранее в этой новости сообщалось, что студенты уже отправили письмо Корзуну с требованием объяснить ситуацию. На самом деле этого сделано не было. Приносим извинения читателям.

«Никакой там цензуры нет. Действительно, я несколько факультетов вчера посетил, пообщался со студентами. Считаю это очень важным. Что касается журналистов, то мы просто не договорились вначале, точнее неточно договорились. Я исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор, где мне хотелось их понять, а им хотелось понять меня. У них было иное понимание», — заявил Песков.

Meduza
29 марта Песков на записи студенческой передачи заявил, что обвинения российских журналисток в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого напоминают ему скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, когда актрисы «чтобы стать звездами», «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства».
«Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», — сказал Песков.
Песков также рассказал, что президент Владимир Путин не пообщался с жителями Кемерово после пожара в ТЦ, так как «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».

Дмитрий Песков в ВШЭ

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