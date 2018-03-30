Дмитрий Песков отказался считать цензурой решение не публиковать его интервью в ВШЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает цензурой решение не публиковать его интервью в студенческой передаче «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Об этом он заявил 30 марта, на следующий день после интервью.
Песков пояснил, что студенты не так его поняли в начале беседы — он не планировал, что разговор будет вестись под запись. Затем, напомнил Песков, отдельные его реплики все равно были процитированы в СМИ. При этом он против публикации всей записи. «Все и так доступно», — добавил Песков.
Как стало известно «Медузе», студенты факультета подготовили обращение к руководителю направления «Журналистика» Сергею Корзуну, который принял решение не публиковать интервью, с просьбой объяснить такое решение.
Поправка. Ранее в этой новости сообщалось, что студенты уже отправили письмо Корзуну с требованием объяснить ситуацию. На самом деле этого сделано не было. Приносим извинения читателям.
«Никакой там цензуры нет. Действительно, я несколько факультетов вчера посетил, пообщался со студентами. Считаю это очень важным. Что касается журналистов, то мы просто не договорились вначале, точнее неточно договорились. Я исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор, где мне хотелось их понять, а им хотелось понять меня. У них было иное понимание», — заявил Песков.