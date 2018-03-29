Мария Захарова пожаловалась на невыдачу американских виз российским борцам
МИД РФ выразил «крайнее возмущение» отказом посольства США в Москве организовать собеседование для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. В начале апреля спортсмены намеревались отправиться на Кубок мира в США.
В комментарии официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой отмечается, что американские коллеги, «дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала».
По мнению Захаровой, США грубо нарушили обязательства организатора международных соревнований, прямо и открыто дискриминируя одну из команд.
Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов… Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно.