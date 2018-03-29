Мария Захарова пожаловалась на невыдачу американских виз российским борцам

МИД РФ выразил «крайнее возмущение» отказом посольства США в Москве организовать собеседование для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. В начале апреля спортсмены намеревались отправиться на Кубок мира в США.

В комментарии официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой отмечается, что американские коллеги, «дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала».

По мнению Захаровой, США грубо нарушили обязательства организатора международных соревнований, прямо и открыто дискриминируя одну из команд.