«Яблоко» назвало показ фильма «Путин» на Первом канале незаконной агитацией

Партия «Яблоко» считает, что показ четырехсерийного фильма Оливера Стоуна «Путин», начавшийся на Первом канале 12 февраля, носит признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.

Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова обращалась в ЦИК с просьбой принять меры для предотвращения показа фильма о Путине, пишут «Ведомости». «Яблоко» также планирует в ближайшее время по факту показа подать в ЦИК жалобу на незаконную агитацию.

Представители партии указывают, что изготовление и демонстрация фильма не были оплачены из избирательного фонда Владимира Путина. Кроме того, фильм показывают в тот момент, когда предвыборная агитация на телевидении запрещена.

Пресс-служба ЦИК сообщила, что обращение «Яблока» там пока не получили. «Если оно будет (или уже есть), то обязательно будет рассмотрено в установленном порядке», — сообщила начальник управления ЦИК Юлия Фелонина. Получить комментарии Первого канала изданию не удалось.

Обновление: Жалобу в ЦИК из-за показа фильма Оливера Стоуна «Путин» направил адвокат кандидата в президенты Ксении Собчак.