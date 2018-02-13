«Яблоко» назвало показ фильма «Путин» на Первом канале незаконной агитацией
Партия «Яблоко» считает, что показ четырехсерийного фильма Оливера Стоуна «Путин», начавшийся на Первом канале 12 февраля, носит признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.
Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова обращалась в ЦИК с просьбой принять меры для предотвращения показа фильма о Путине, пишут «Ведомости». «Яблоко» также планирует в ближайшее время по факту показа подать в ЦИК жалобу на незаконную агитацию.
Представители партии указывают, что изготовление и демонстрация фильма не были оплачены из избирательного фонда Владимира Путина. Кроме того, фильм показывают в тот момент, когда предвыборная агитация на телевидении запрещена.
Пресс-служба ЦИК сообщила, что обращение «Яблока» там пока не получили. «Если оно будет (или уже есть), то обязательно будет рассмотрено в установленном порядке», — сообщила начальник управления ЦИК Юлия Фелонина. Получить комментарии Первого канала изданию не удалось.
Обновление: Жалобу в ЦИК из-за показа фильма Оливера Стоуна «Путин» направил адвокат кандидата в президенты Ксении Собчак.
«СМИ с нами не советуются, они абсолютно свободны в своем выборе и принимают самостоятельные решения, в этом смысле наш штаб ничем не отличается от других», — говорит пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов. По его мнению, фильм «Путин» не является агитацией, так как не призывает голосовать за или против кандидата, не описывает возможные последствия его избрания или неизбрания, там даже слова «кандидат» нет — речь идет о действующем президенте.